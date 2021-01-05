Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı
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Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı

05.01.2021 08:58 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:06
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı

Son dakika gündem haberi: BAĞCILAR'da İSKİ'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı.

BAĞCILAR'da İSKİ'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken suya kapılan motosikletli kurye düşmekten kurtulamadı.

Bağcılar'da O-3 Otoyoluna bağlanan Matbaacılar Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında İSKİ'nin isale hattı borusu patladı. Yol kenarındaki boş alanda bulunan borunun patlamasıyla cadde göle götürdü. Patlayan borudan şiddetli bir şekilde fışkıran su, kısa sürede araçların yoğun olarak geçtiği yolda sele neden oldu. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk yaşayınca trafik yoğunlaştı. 

MOTOSİKLETLİ SUYA KAPILDI 

Suyun bastığı yolu gören bir motosiklet sürücüsü, bir süre sağa yanaşarak bekledi. Daha sonra hareket eden motosikletli kısa süre sonra suya kapılarak düştü. O sırada görev başında olan iki polis düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı.  İSKİ'nin müdahalesi ile bir süre sonra yolu kaplayan su kesildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTUYoldan geçen Muhterem Gedik, "Yarım saatten beri bu şekilde. Trafik bayağı yoğunlaştı" dedi.  Medeni Şengül ise, "Yarım saat önce geldik, su geliyordu. Şu an biraz kesildi. İlk geldiğimizde daha kötüydü. Araçlar ilerlemekte zorlanıyor" diye konuştu. 

 


- İstanbul
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Bağcılar'da su borusu patladı; Sele kapılan motosikletlinin düşme anı kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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