Son dakika gündem: Bağcılar'da silahlı baskın anı cep telefonu kamerasında - Haberler
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Son dakika gündem: Bağcılar'da silahlı baskın anı cep telefonu kamerasında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BAĞCILAR'da otomobil galerisinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAĞCILAR'da otomobil galerisinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saldırı saat 17.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisinde meydana gelmişti. Otomobille galeri önüne gelen saldırganlar kurşun yağdırdıkları Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar'ı öldürerek olay yerinden kaçtı. Silahlı Saldırı anı saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganlar silahla ateş ediyor, ardından olay yerinden kaçıyor.


Son dakika gündem: Bağcılar'da silahlı baskın anı cep telefonu kamerasında

Son dakika gündem: Bağcılar'da silahlı baskın anı cep telefonu kamerasında

Son dakika gündem: Bağcılar'da silahlı baskın anı cep telefonu kamerasında

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