Son dakika gündem: Bağcılar'da silahlı baskın anı cep telefonu kamerasında

BAĞCILAR'da otomobil galerisinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saldırı saat 17.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisinde meydana gelmişti. Otomobille galeri önüne gelen saldırganlar kurşun yağdırdıkları Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar'ı öldürerek olay yerinden kaçtı. Silahlı Saldırı anı saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganlar silahla ateş ediyor, ardından olay yerinden kaçıyor.