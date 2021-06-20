Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar Matbaacılar Caddesi'nde, aniden önüne geçen motosikletliye vurmamak için manevra yapan araç takla attı.

Bağcılar Matbaacılar Caddesi'nde, aniden önüne geçen motosikletliye vurmamak için manevra yapan araç takla attı. Aracın içinde sıkışan 2 yaralı vatandaşlar tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Matbaacılar Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 61 EV 927 plakalı araç sürücüsü Ramazan Demircan, aniden önüne geçen motosikletliye çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Yaptığı manevra sonrası yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÇIKARTILDI

Takla atan araçta sıkışan Mesut D. ve Selim D., trafikteki diğer sürücüler tarafından çıkartıldı. Yaralılardan biri vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, diğer yaralı ise vatandaşların yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

"MOTOSİKLETE VURMAYAYIM DİYE FRENE BASTIM"

Bariyere vurarak takla atan araç sürücüsü Ramazan Demircan, "Motosiklet önüme geçti. Motosiklet vurmayayım diye frene bastım. Yol kenarını suladıkları için araba kaydı. Araba kayınca duvara vurdum. 3 kişiydik. Ağır yaralı yok. Teyzemin oğlu onda da bir şey yok" dedi.

(Ensar Kıranlıoğlu/ İHA)

Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede?' diye gözyaşı döktü
Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, "Babam nerede?" diye gözyaşı döktü
Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü
Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağcılar'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 22:31:00. #1.15#

title