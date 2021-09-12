Son dakika haber | Bağcılar'da saç ekimi yaptıran bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı
AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Bağcılar'da saç ekimi yaptıran bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Bağcılar'da saç ekimi yaptıran bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Barbaros Mahallesi'ndeki bir hastanede saç ekimi yaptıran İbrahim G. kalp krizi geçirdi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim G. hayatını kaybederken, polis ekipleri saç ekiminde görevli doktor Mehmet A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor tutuklandı.
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri