BAĞCILAR'DA PİLAVCI VE ÇAY OCAĞINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA PİLAVCI VE ÇAY OCAĞINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'DA, iki kişinin motosikletle gelip husumetlilerinin bulunduğu iş yerlerini kurşunlaması esnafı canından bezdirdi.

BAĞCILAR'DA, iki kişinin motosikletle gelip husumetlilerinin bulunduğu iş yerlerini kurşunlaması esnafı canından bezdirdi. İş yerlerinin kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde motosikletle gelen iki kişi, husumetlilerinin bulunduğu iş yerlerine silahla ateş açtı. Üç gün önce bir çay ocağını kurşunlayan aynı kişiler, dün saat 14.00 sıralarında bir pilavcı dükkanına kurşun yağdırdı. Her iki olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İLLALLAH ETTİK BIKTIK ARTIK

İş yeri kurşunlanan Abidin Aydeniz, Burada 15-20 yıldır esnafım. Bahçelievler'den gelen bir grup genç, husumetleri oldukları, burada yemek yiyen gençlere 6-7 el ateş ettiler. Burada takıldıkları için burayı onların mekanı zannetmiş. İllallah ettik, bıktık artık. Çok şükür kimse yaralanmadı. 7 ay önce yine yaptılar, 3 gün önce yan tarafa yaptılar. Orada da aynı kişiler ateş edip kaçıyor. Kafalarında maske var dedi.

MOTOSİKLET İLE GELİP SIKIP GİDİYORLAR

Motosikletli saldırganlara artık bir çözüm bulunması gerektiğini belirten bir esnaf ise, Gelip sıkıp gidiyorlar. Buna bir çözüm bulsunlar. Motosiklet ile gelip sıkıp gidiyorlar. Esnaf olarak mağduruz. Çay ocağını kurşunladılar. Yetkilere sesleniyorum, mağduruz ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kurşunlama anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen iki kişiden birinin elindeki tabancayla iş yerine doğru rast gele ateş açıp kaçtıkları görülüyor.

BAĞCILAR'DA PİLAVCI VE ÇAY OCAĞINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
BAĞCILAR'DA PİLAVCI VE ÇAY OCAĞINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
BAĞCILAR'DA PİLAVCI VE ÇAY OCAĞINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
BAĞCILAR'DA PİLAVCI VE ÇAY OCAĞINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAĞCILAR'DA PİLAVCI VE ÇAY OCAĞINA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:11:59. #1.14#

title