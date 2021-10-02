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Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaza kamerada: Sürücünün bayıldığı öne sürüldü

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Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaza kamerada: Sürücünün bayıldığı öne sürüldü

Son dakika haberler: BAĞCILAR'da direksiyon başında baygınlık geçirdiği öne sürülen sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da direksiyon başında baygınlık geçirdiği öne sürülen sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 09.30'da Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NB 7136 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon başında bayıldı. Bayılan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce karşı şeritten gelen 34 DRH 951 hafif ticari araca daha sonra da 34 DOL 947 plakalı park halindeki otomobile çarptı. Kazada bayılan sürücü ve hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavileri için ambulansla hastaneye götürüldü.Kazada hasar alan 34 DOL 947 plakalı park halindeki otomobilin sahibi Raşit Akkoç, "Bağcılar Meydanı tarafından gelen araç sürücüsü direksiyonda uyuyor diye söylenti aldık. Kazadan sonra esnaf arkadaşlar beni aradı. Ben de evdeydim o sırada. Araçlarda bayağı bir hasar var. 2 kişinin yaralandığını biliyoruz" dedi. Bu arada kaza anı caddede bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaza kamerada: Sürücünün bayıldığı öne sürüldü

Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaza kamerada: Sürücünün bayıldığı öne sürüldü

Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaza kamerada: Sürücünün bayıldığı öne sürüldü

Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaza kamerada: Sürücünün bayıldığı öne sürüldü

Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaza kamerada: Sürücünün bayıldığı öne sürüldü

Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaza kamerada: Sürücünün bayıldığı öne sürüldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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