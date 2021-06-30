Son dakika haber: Bağcılar'da bir okulun çatısındaki yangına itfaiye müdahale ediyor
Gelen son dakika haberlerine göre Bağcılar'da, bir ilkokulunun çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bağcılar'da, bir ilkokulunun çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Güneşli Mahallesi'ndeki Koca Yusuf İlkokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk