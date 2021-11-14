Son dakika haber | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA SONRASI YANGIN (1)
Edinilen son dakika haberine göre Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde bir binada patlama meydana geldi.
BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrası evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:----------------Olay yeri-Alevler yükselen ev-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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