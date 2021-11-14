Son dakika haber | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA SONRASI YANGIN (1)

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrası evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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