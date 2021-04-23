Son dakika haber! Bağcılar'da ambalaj fabrikasındaki patlama kamerada
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Son dakika haber! Bağcılar'da ambalaj fabrikasındaki patlama kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bağcılar'da ambalaj fabrikasındaki patlama kamerada Bağcılar'da ambalaj fabrikasında yaşanan patlamanın şiddeti, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da ambalaj fabrikasındaki patlama kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da ambalaj fabrikasında yaşanan patlamanın şiddeti, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da sabaha karşı bir ambalaj fabrikasında yaşanan patlamada büyük hasar oluştu. Patlamanın şiddeti çevredeki bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. Görüntülerde patlama sırasında güçlü bir ses duyuluyor ve iş yerindeki malzemeler sallanıyor. İş yerinin camından patlama ile birlikte yükselen alevler görülüyor.

Son dakika haber! Bağcılar'da ambalaj fabrikasındaki patlama kamerada
Son dakika haber! Bağcılar'da ambalaj fabrikasındaki patlama kamerada
Son dakika haber! Bağcılar'da ambalaj fabrikasındaki patlama kamerada
Son dakika haber! Bağcılar'da ambalaj fabrikasındaki patlama kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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