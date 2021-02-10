Son dakika haber! Bağcılar'da 9 günde 11 bini aşkın "Kovid-19" denetimi yapıldı

Son dakika haberlerine göre Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şubat ayının ilk 9 gününde ilçede 11 bin 101 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şubat ayının ilk 9 gününde ilçede 11 bin 101 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsünün Türkiye'de de görülmesi, Bağcılar Belediyesi'ni harekete geçirdi.

Zabıta müdürlüğü ekiplerince mutasyonlu virüsün hayatta kalabileceği ve kolay bulaşabileceği noktalar mercek altına alındı.

Ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda başta meydan ve yürüyüş yolları olmak üzere bütün sokakları dolaştı. Denetimlerde vatandaşların HES kodu sorgulamasının yanında maske ve mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Esnaf da sıkı denetime tabi tutulurken iş yerlerinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne uyulup uyulmadığına bakıldı. Denetimlerde halkın sağlığını hiçe sayanlar hakkında işlem yapıldı.

Yoğunluğun en çok yaşandığı semt pazarlarına da özel önem veren ekipler, pazarların kurulacağı yer için bir gün önceden araştırma başlatıyor.

Büro personeli, pazarcılar ve çalışanlarının kimlik numaraları üzerinden Kovid-19 hastası, hastayla temaslı ya da karantinada olup olmadıklarına bakıyor. Böyle bir durumu olan pazarcının tezgah açmasına izin verilmiyor.

Ertesi günkü tezgah kontrollerinde kurallara uymayanlara idari işlem yapılıyor. Pazarlar gün boyunca denetleniyor, bulaş riski en aza indirilmeye çalışılıyor.

"Mutant Virüs Operasyonu" adı verilen Kovid-19 denetimleri kapsamında şubat ayının ilk 9 gününde ilçede 11 bin 101 denetim gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, mutasyonlu virüse karşı tedbirleri sıkılaştırdıklarını belirtti.

Çağırıcı, Kovid-19'la mücadelelerini ilk günden beri taviz vermeden sürdürdüklerini kaydederek, "Ancak son zamanlarda görülmeye başlanan mutant virüsün şiddetinin diğerine oranla daha yüksek olması bizi daha yoğun bir çalışmaya sevk etti. Denetimlerimizi artırdık, bütün gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin de rehavete kapılmamasını ve daha çok dikkat etmesini istiyorum. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük