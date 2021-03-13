Son dakika haber: Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

13.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:47
Son dakika haber: Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi 2386 Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinleri, tedbir amaçlı binayı boşalttı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Demet Akbağ Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Cüneyt Çakır Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 13:47:37. #1.14#
title