Son dakika haber: Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi 2386 Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinleri, tedbir amaçlı binayı boşalttı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş