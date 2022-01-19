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Son dakika haber... Bağ evini kumarhaneye çevirdi, jandarmadan saklayamadı

Son dakika haber... Bağ evini kumarhaneye çevirdi, jandarmadan saklayamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kumarhaneye çevrilen bağ evine baskın düzenlenirken, kumar oynatan ve oynayan toplamda 9 kişiye idari ceza kesildi.

SARUHANLI, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kumarhaneye çevrilen bağ evine baskın düzenlenirken, kumar oynatan ve oynayan toplamda 9 kişiye idari ceza kesildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinin kumarhane olarak kullanıldığı istihbaratını alan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Bağ evine suç üstü baskın yapan ekipler 7 kişinin masalarda kumar oynadığını tespit etti. Baskında oyun kağıtları ile kumar oynan 250 TL paraya el konulurken kumar oynattığı tespit edilen F.G. ve Ö.T. ile kumar oynayan M.A., A.Ş., F.D., R.G., İ.O., Ş.Ç. ve K.G.'ye idari işlem uygulandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Saruhanlı, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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