Son dakika haber... Bafra'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber... Bafra'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... Bafra'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs adliye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs adliye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Altınkaya Mahallesi'nde A.A. (23) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 35,24 gram bonzai, O,63 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 980 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haber... Bafra'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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