Son dakika haber... Bafra'da kaza: 1 yaralı
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Son dakika haber... Bafra'da kaza: 1 yaralı

Son dakika haber... Bafra'da kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ümit K. yönetimindeki 16 ABC 427 plakalı otomobil önünde aynı istikamete seyir halinde olan Celal K.'nin kullandığı 57 FB 696 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 16 ABC 427 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Şerife K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Son dakika haber... Bafra'da kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Bafra'da kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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