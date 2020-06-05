Son dakika haber | BAE'ye ait SİHA Libya ordusuna saldırdı, 2 asker yaşamını yitirdi
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Son dakika haber | BAE'ye ait SİHA Libya ordusuna saldırdı, 2 asker yaşamını yitirdi

Son dakika politika haberi: Libya'nın Misrata kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) düzenlediği hava saldırısında Libya ordusu mensubu iki asker hayatını kaybetti.

Son dakika haber | BAE'ye ait SİHA Libya ordusuna saldırdı, 2 asker yaşamını yitirdi
05.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:55

Libya'nın Misrata kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) düzenlediği hava saldırısında Libya ordusu mensubu iki asker hayatını kaybetti.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Misrata kentinin güneyindeki Ebu Gıreyn cephesinde konuşlu ordu birliklerine, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren BAE'ye ait bir SİHA tarafından saldırı düzenlediğini belirtti.

2 askerin hayatını kaybettiğini söyleyen Mecai, söz konusu saldırının Libya ordusunun Terhune kentinde kontrolü sağlaması ile eş zamanlı gerçekleştirilmesine dikkati çekti.

Libya ordusu, bugün Terhune vilayet merkezini Hafter'e bağlı milislerden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara ve Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan ordu, Trablus il sınırının tamamını hakimiyet altına aldıklarını ilan etmişti.

Kaynak: AA

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