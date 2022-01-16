Son dakika haber! BAE ve Cezayir Dışişleri Bakanları, iş birliği ve bölgesel meseleleri görüştü

Son dakika gündem haberine göre ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra ile iş birliğini güçlendirme ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra ile iş birliğini güçlendirme ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığının sitesinden paylaşılan yazılı açıklamaya göre Al Nahyan, halihazırda Abu Dabi'yi ziyaret eden Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri, ortak iş birliği ve bu iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve ortak öneme sahip meseleler masaya yatırıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı'nın BAE'nin de içinde bulunduğu yurt dışı turunun, mart ayında ülkesinin ev sahipliği yapacağı Arap Zirvesi'ne hazırlık kapsamında olduğu belirtiliyor.