Son dakika haber... BAE'li Bakan "iki devletli çözüm şansını korumak" için İsrail'le normalleşildiğini savundu
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Son dakika haber... BAE'li Bakan "iki devletli çözüm şansını korumak" için İsrail'le normalleşildiğini savundu

Son dakika haberleri... ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığını savundu.

Son dakika haber... BAE'li Bakan
13.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:25

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığını savundu.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE, cesur bir girişimle İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi konusundaki kararını iki devletli çözüm şansını korumak için kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

Filistin ve İsrail arasındaki barış müzakerelerinin devam etmesi çağrısında bulunan Gargaş, ülkesinin "bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamak için dostlarıyla çalışmaya bağlı olduğunu" vurguladı.

"Bugün İsrail'in Filistin topraklarının ilhakını dondurmasının barışı yeniden canlandırmak için yeni bir fırsat olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Gargaş, İsrail'in "ilhak kararını dondurmasının bölge ve dünya halklarının geleceği için büyük bir kazanç ve başarı" olduğunu ifade etti.

Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan 3'üncü Arap ülkesi oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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