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Son dakika haber | BAE ile Rusya bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştü

AA, Muhammed Semiz - Güncel
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Son dakika haber | BAE ile Rusya bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştü

Son dakika haberleri... ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Rusya'nın bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştüğü bildirildi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Rusya'nın bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştüğü bildirildi.

BAE haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Al Nahyan'ın, Abu Dabi ve Moskova arasındaki ilişkilerin gücüne vurgu yaptığı ve tüm alanlarda iş birliğini güçlendirme arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

Al Nahyan-Lavrov görüşmesinin Ukrayna krizinin tırmandığı sırada gerçekleşmesi dikkat çekerken, haberde Ukrayna'daki duruma ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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