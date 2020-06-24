Son dakika haber! Bacağına yapışan keneyi koparan kadın, 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu
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Son dakika haber! Bacağına yapışan keneyi koparan kadın, 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu

Son dakika haberi... - Bacağına yapışan keneyi koparan kadın, 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bacağına yapışan keneyi koparan Selvinaz Özdemir, KKKA şüphesiyle gördüğü 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

24.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:44

- Bacağına yapışan keneyi koparan kadın, 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bacağına yapışan keneyi koparan Selvinaz Özdemir, KKKA şüphesiyle gördüğü 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Özdemir, "Kene yapışırsa doktora başvursunlar, rabbim kimseye bu derdi vermesin" dedi.

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bacağına yapışan keneyi koparan Selvinaz Özdemir, KKKA şüphesiyle gördüğü 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Özdemir, "Kene yapışırsa doktora başvursunlar, rabbim kimseye bu derdi vermesin" dedi.

Şarkışla ilçesi Ortatopaç köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Selvinaz Özdemir, inek sağdığı esnada bacağına yapışan keneye kopararak müdahale etti. Özdemir, yaklaşık 1 haftanın ardından bulantı, kusma şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Yapılan testlerde KKKA hastalığı tespit edilen kadın, Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede müşade altına alınan kadın 25 günlük tedavi sürecinin 8 gününü yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Yaklaşık 25 gün sonra sağlığına kavuşarak evinde dönen Özdemir, sol elinde oluşan ödemin geçmesini bekliyor. Vatandaşların yaz aylarında keneye karşı dikkatli olmalarını belirten kadın, muayene için hastaneye gittiğinde bile zor anlar yaşadığını söyledi.

"O günleri hatırlamak istemiyorum, çok kötüydü"

Bacağında oluşan ağrının üzerine keneyi fark ettiğini ve kopardığını belirten Selvinaz Özdemir, tedavi sürecini hatırlamak bile istemediğini ifade ederek "İnek sağıyordum, bacağım yanmaya başladı. Elimi sürdüğümde kene olduğunu fark ettim, kopardım attım. Daha önceleri de tuttuğu için umursamadım, halsizleşip istifra etmeye başlayınca doktora gittim. Hiç halim kalmadı yürümeye, gittim enfeksiyon dediler. Daha sonra doktorlar kene ısırması olduğunu söylediler. Ben doktorları kene ısırdığını söylememiştim. Doğru söyle dedi, kene ısırmıştı ondan olabilir dedim. Baktılar kene ısırığı olduğu ortaya çıktı. Yoğun bakıma düştüm, 7-8 gün yattım. Aileme umut yok diye söylemişler. 8. Gün uyandım, çok şükür iyim, ailemin yanındayım. Çok kötü günlerdi, yoğun bakım anlatılamaz. Doktorlar umudu kesmişti, dirildim resmen. O günleri hatırlamak istemiyorum, çok kötüydü. Kolumu kullanamıyorum, çok kötü olmuştu. Yavaş yavaş parmaklarım oynuyor. Doktorlar zamanla geçecek diyor. Dikkat etsinler, kene ısırdıysa direk doktora başvursunlar. Kendileri koparmasın, ben çok çektim. Rabbim kimseye bu derdi vermesin. Hastaneye gidiyorum durmak bile istemiyorum" dedi.

Son dakika haber! Bacağına yapışan keneyi koparan kadın, 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu

Kaynak: İHA

Manşet

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