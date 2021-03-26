Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler
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Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler Balkon ve camlara çıkarak itfaiyenin müdahalesini takip ettiler Düzce'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler

Balkon ve camlara çıkarak itfaiyenin müdahalesini takip ettiler

DÜZCE - Düzce'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını ise çevredeki binalardaki vatandaşlar evlerinin balkonuna ve camlarına çıkarak meraklı gözlerle takip etti.

Olay Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kemal Kuyumcu Sokak üzerinde 3 katlı bir binanın çatı katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler bacanın iç kısmından alevlere müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Bu esnada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar evlerinin balkon ve camlarına çıkarak meraklı gözlerle yangını takip etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler
Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler
Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler
Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler
Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler
Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler
Bacada çıkan yangını meraklı gözlerle izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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