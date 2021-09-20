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Son dakika haber | Baca yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Baca yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Arda Sokak üzerinde meydana gelen olayda 4 katlı bir apartmanın bacasında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bacada çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği sokak üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haber | Baca yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haber | Baca yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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