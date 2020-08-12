Son dakika haber: Babasının atölyesinde elektrik akımına kapılan genç öldü
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Son dakika haber: Babasının atölyesinde elektrik akımına kapılan genç öldü

Gelen son dakika haberlerine göre AKSARAY'da, babasına ait elektrik bobinaj atölyesinde akıma kapılan Sami Samet Satır (16), hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Babasının atölyesinde elektrik akımına kapılan genç öldü
12.08.2020 01:06 | Son Güncelleme: 12.08.2020 01:12

AKSARAY'da, babasına ait elektrik bobinaj atölyesinde akıma kapılan Sami Samet Satır (16), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Babası Haydar Satır'ın atölyesine gelen Sami Samet Satır, babasının iş yerinden ayrılmasının ardından elektrik bobinaj lambası ile uğraşırken akıma kapıldı. Ağır yaralanan Satır, çevredeki esnafların durumu fark etmesi ile özel araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Satır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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