Son dakika haber: Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız: Baba, böyle ölmek var mı ?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız: Baba, böyle ölmek var mı ?

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da serasından çıkan eski demirleri taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mustafa Akman (51) yaşamını yitirdi.

Son dakika haber: Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız: Baba, böyle ölmek var mı ?
23.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:08

ANTALYA'da serasından çıkan eski demirleri taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mustafa Akman (51) yaşamını yitirdi. Babasının cansız bedenini gören genç kız, "Baba böyle ölmek var mı? Daha hayallerimiz vardı babam" diyerek feryat etti.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi 59. Sokak üzerinde meydana geldi. Damadı ile birlikte kendisine ait serada yenileme çalışması yapan Mustafa Akman, seradaki eski demirleri 07 EG 232 traktörün römorkuna koyarak direksiyon başına geçti. Arkada oturan damadı Süleyman Kaya ile birlikte seradan çıkan Mustafa Akman, yokuş aşağı inerken traktör kaymaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Akman, traktörün altında kalırken, damadı Süleyman Kaya son anda mısır tarlasına atlayarak canını kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler baş kısmı çamurluk altında kalan Mustafa Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Akman'ın cenazesi kepçe yardımı ile traktörün altından çıkarıldı. Olayı haber alıp gelen Mustafa Akman'ın eşi, iki kızı ve yakınları sinir krizi geçirdi. Akman'ın genç kızı Tuğçe Akman babasının cansız bedenini traktör altında görünce, "Baba böyle ölmek var mı? Daha hayallerimiz vardı babam. Allah'ım niye böyle oldu" diyerek feryat etti. Mustafa Akman'ın eşi Nefse Akman da cenaze kaldırılırken bayıldı. Yakınları kadını kucaklayarak olay yerinden uzaklaştırdı.Cenaze aracına konan Akman'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.Damat Süleyman Kaya, yaşadığı şoku DHA'ya anlattı. Babası ile birlikte demirleri römorka yükledikten sonra traktörün rampadan inerken tekerleklerin kaydığını belirten Kaya, "O an ben traktörün arkasındaydım ve atladım. Babam atlamaya fırsat bulamadı" dedi. 

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu 3. Sayfa
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor Dünya
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 3. Sayfa
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor
Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Cesur yürek iki çocuk, kaplumbağayı yangından kurtardı
Cesur yürek iki çocuk, kaplumbağayı yangından kurtardı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Muharrem İnce Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Onur Saylak Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ronald Koeman Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Çocuk Dereli Giresun
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız: Baba, böyle ölmek var mı ? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 14:08:38. #1.15#
title