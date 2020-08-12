Son dakika haber: Babasını öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi
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Son dakika haber: Babasını öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de, arabayı kendisine vermeyen babasını evinde öldürdüğü öne sürülen kişi hakkında, "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son dakika haber: Babasını öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi
12.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:49

Küçükçekmece'de, arabayı kendisine vermeyen babasını evinde öldürdüğü öne sürülen kişi hakkında, "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Enver Uzan ile müşteki olan kardeşi Şentürk Uzan'ın bir binanın bodrum katındaki atölyede terzilik yaptıkları belirtildi.

Maktulün ilk evliliğinden sanık Evren Uzan'ın dünyaya geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın yıllardır görmediği babasının atölyesine 19 Kasım 2019'da gittiğini aktarıldı.

Sanığın, maktulden arabasını istediği, maktulün de sanık olan oğluna "Beni 10 yıldır arayıp sormazsın, gelip gitmezsin, 10 yıl sonra araba istemeye gelinmez, çalışmıyorsun bari git bir işe yara." dediği ve iş yerinde saat 19.00'da paydos ettikleri kaydedildi.

Aynı gün saat 19.45'te maktul Enver Uzan'ın kardeşi Şentürk Uzan'ı arayarak, oğlu Evren Uzan'ın iki kez sokaktan geçtiğini söylediği anlatılan iddianamede, Şentürk Uzan'ın kardeşine, "O senin oğlun bir şey olmaz." dediği belirtildi.

Müşteki Şentürk Uzan'ın 20 Kasım 2019'da sabah saatlerinde atölyeye gittiği, kardeşinin atölyeye gelmediğini gördüğünü, dışarıdan kontrol ettiğinde ise evinin ışıklarının yandığını fark ettiği ifade edilen iddianamede, çilingir yardımıyla eve giren Uzan'ın kardeşi Enver Uzan'ı yerde yatar vaziyette bulduğu aktarıldı.

Tanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, sanığın annesi olan tanık Emel Babayiğit'in maktulün sanığı 8 aylıkken bırakıp gittiğini, sanığın 17 yaşına kadar babasını görmediğini, akrabaları vasıtasıyla babasıyla tanıştırıldığını, sanığın bir ara uyuşturucu kullandığını, olay günü de sanığın annesine "2 mermi sıktım, ölmedi herhalde, gerçek mermi değildi, bana gerçek mermi vermiyorlar." dediği kaydedildi.

İddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanık Evren Uzan'ın 8 aylıkken anne ve babasının ayrıldığı, sanığın 17 yaşına geldiğinde akrabalar vasıtası ile babası ile tanıştığı, anne Emel'in boşandıktan sonra bir başkası ile imam nikahlı birliktelik kurduğu ve sanığın genelde anneannesi ile kaldığı anlaşılmıştır. Sanığın bir ara uyuşturucu kullanıp bıraktığı, kurduğu işlerde başarılı olamadığı, babası olan maktul ile iletişiminin yok denecek kadar az olduğu ve sıkışınca onu aradığında maddi destek bulamadığı, sağlıklı bir sosyal hayatının da bulunmadığı tespit edilmiştir.

Daha sonraki aşamada sanık cep telefonunu satıp tabanca taşımaya başlamış, 19 Kasım 2019'da atölyeye giderek maktulden arabayı istemiş, karşılığında nasihat alınca eve dönüp tabancasını alarak yeniden maktulün bulunduğu yere gitmiştir. Ekspertiz raporuna göre, sanığın 2 el ateş edip maktulü öldürdüğü, sonrasında anneannesinin evine döndüğü ve suçu kaçamaklı olarak kabullendiği anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık Evren Uzan'ın "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Kaynak: AA

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