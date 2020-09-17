Son dakika haber... Babasını hastaneye getiren gence silah doğrultan kadın gözaltına alındı
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Son dakika haber... Babasını hastaneye getiren gence silah doğrultan kadın gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Adana'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, babasını hastaneye getiren gencin başına tabanca doğrulttu.

Son dakika haber... Babasını hastaneye getiren gence silah doğrultan kadın gözaltına alındı
17.09.2020 06:23 | Son Güncelleme: 17.09.2020 06:26

Adana'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, babasını hastaneye getiren gencin başına tabanca doğrulttu. Ardından kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Orhan Karataşlı (27). dün akşam saatlerinde kabinden rahatsızlanan babasını Adana Şehir Hastanesine getirdi.

"Hava almaya çıkınca kadın silah doğrultu"

Orhan Karataşlı bir süre sonra hastaneden dışarı hava almaya çıktı. Zekiye Ç., Orhan Karataşlı'nın yanına soru soracakmış gibi yaklaştı. Ardından Zekiye Ç, çantasında bulunan ruhsatsız silahı çıkartıp, Karataşlı'nın başına doğrulttu. Bunun üzerine Karataşlı can havliyle bir anda hastanenin polis noktasına kaçarak tanımadığı kişinin kendisine tabanca doğrulttuğunu söyledi.

Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri kadının peşine düştü. Hastane içerisinden yakalanan kadının çantasına bakıldığında ruhsatsız tabanca ve 4 mermi bulundu. Gözaltına Zekiye Ç, erkek şiddetinden korunmak için silah taşıdığını belirtti.

Öte yandan, başına silah doğrultulan Karataşlı, Zekiye Ç.'den şikayetçi olmadı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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