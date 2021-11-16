Son dakika haber | Babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Orta Mahalle'de yaşayan Beyza Nur Erol, 3 aylık bebeği Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi.

Elif Ada'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan ön incelemede kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Bu sırada anne Erol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Elif Ada'nın babası Mustafa G'den şikayetçi oldu.

Erol, şikayetinde 2 gün önce birlikte yaşadığı Mustafa G. ile aralarında kirayı ödemediği için tartışma çıktığını öne sürdü. Erol, bu sırada ağlayan bebeğinin kafasına Mustafa G'nin bir kez vurduğunu iddia etti. Erol, bu olay nedeniyle dün kızını hastaneye götürdüğünü, orada yapılan kontrolün ardından evlerine gönderildiklerini aktardı.

Erol'un şikayeti üzerine polis ekipleri Mustafa G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli baba Mustafa G. ifadesinde bebeği darbetmediğini öne sürdü.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anne Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa G'nin kendisinden kira için 500 lira vermesini istediğini söyledi. Parayı zorla almaya çalışan Mustafa G'nin kendisini de darbettiğini iddia eden Erol, "Bu sırada sesimizden çocuğumuz uyandı. O uyanınca bir anda bana olan sinirini ona dönüp vurarak çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşının orası çizildi ve morardı. Dün hastaneye götürdüm. Bugün de beyin cerrahisine götürecektim ama kızım sabah uyandığımda ise nefes almıyordu." dedi.

Kızının vücudunda daha önce de morluklar gördüğünü aktaran Erol, "Şimdiye kadar kendisinin yaptığını görmedim. İnsanlar sevdiği için vücudunda morluklar olduğunu düşünüyordum. Bana da daha önce defalarca şiddet uyguladı. Şikayette bulunmamam için tehdit etti." diye konuştu.

Dede Abdullah Erol da torunun başında morlukları kendisinin de gördüğünü söyledi.