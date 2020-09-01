Son dakika haber! Babanın evlat isyanı
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Son dakika haber! Babanın evlat isyanı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'da bir baba kendisini darp edip minibüsüne de tabanca ile ateş edip kaçan oğlu için "böyle evlat olmaz olsun" dedi.

Son dakika haber! Babanın evlat isyanı
01.09.2020 09:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:13

Adana'da bir baba kendisini darp edip minibüsüne de tabanca ile ateş edip kaçan oğlu için "böyle evlat olmaz olsun" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Bagatur Bulvarında, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim D.'ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı. Daha sonra araçtan inen Abuzer ve Mehmet Ali D. sopayla Halil İbrahim D.'yi dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler kaçtı. Silahtan çıkan mermi ise Halil İbrahim D.'ye ait minibüse isabet etti. Olayın ardından polis şüphelileri yakaladı.

Öz oğlu tarafından dövülen ve tabanca ile tehdit edilen baba, "Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum biri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü. Böyle evlat olmaz olsun" dedi.

Zanlılar polis merkezine götürüldü. - ADANA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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