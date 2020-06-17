Son dakika haber: Babalar Günü'ne özel hediye alternatifleri
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Son dakika haber: Babalar Günü'ne özel hediye alternatifleri

Son dakika haberlerine göre Bu yıl 21 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü için DeFacto'dan hediye alternatif önerileri geldi.

Son dakika haber: Babalar Günü'ne özel hediye alternatifleri
17.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:19

Bu yıl 21 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü için DeFacto'dan hediye alternatif önerileri geldi. Yapılan açıklamada, "Babalar Günü koleksiyonunda polo yaka tişörtler, kısa kollu gömlekler, şortlar ve aksesuarlar yer alıyor" denildi.

Hazır giyim markası DeFacto, Babalar Günü'nde 2020 Yaz Erkek Koleksiyonu ile yüzlerce hediye alternatifi sunduğunu duyurdu. Babalarını bu özel günde mutlu etmek isteyen çocuklar için bermuda şorttan, polo yaka tişörte, kısa kollu gömlekten aksesuarlara birbirinden şık hediye seçenekleri sunan koleksiyonda yediden yetmişe her tarza uygun seçeneğin olduğu bildirildi.

BEYAZ VE MAVİ TONLAR ÖN PLANDA

Açıklamanın devamında, "Smart casual parçalarla her mekanda şıklığı yakalamayı başaran koleksiyonda beyaz ve mavi tonlar ağırlıkta. Her rengin ruhuna özel tasarlanan koleksiyonda pantolonun şıklığı ve eşofmanın rahatlığıyla birleşen jogger pantolonlar ile palmiye ve yaprak desenli tişörtler yine Babalar Günü'nün favorisi. 2020 Yaz Erkek Koleksiyonu'ndan Babalar Günü için hediye alternatifi arayanlar internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm DeFacto mağazalarında buluşuyor" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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