Son dakika haber: Babacan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ilgili net tavrını ortaya koyamadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili "Karadeniz, Avrupa ve Dünya, sonunu öngöremediğimiz bir yola girerken, sözde arabuluculuk rolünü üstlenen ama ne hikmetse Afrika gezmesine çıkan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ilgili net ve keskin tavrını ortaya koyamadı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nilüfer İlçe Kongresi'ne katılmak için Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye katılan Babacan, burada Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin "Yanı başımızda bir ülkenin, bir başka ülkeyi işgal ettiğine tanık olduğumuz günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz gece Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının yapıldığı saatlerde, Ukrayna'yı işgale başladı. Rusya, sadece uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle kalmadı, kurallara dayalı, öngörülebilir bir dünya düzenine de karşı olduğunu ortaya koydu. Biz DEVA Partisi olarak bombalar, sirenler ve postal sesleriyle güne uyanan Ukrayna halkının, amasız ve fakatsız yanındayız. Amasız ve fakatsız. İkirciksiz. Çünkü birileri postal sesleri Doğu'dan gelince heyecana kapılıyor, çoktan tarihe gömülmesi gereken emperyal hayallerle yatıp kalkıyor, ülkemizin tarihi ittifaklarını temelinden sarsmak istiyor. Ama bizim için aslolan ilkelerdir. Aslolan değerlerdir. DEVA Partisi, tepki vermek için kurşunu kimin sıktığına bakmaz, postal sesleri nereden geliyor diye beklemez. Uluslararası hukuku çiğneyen her kimse, onun karşısında durur. İlkelerine sıkı sıkı sarılır. Karadeniz, Avrupa ve Dünya, sonunu öngöremediğimiz bir yola girerken, sözde arabuluculuk rolünü üstlenen ama ne hikmetse Afrika gezmesine çıkan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ilgili net ve keskin tavrını ortaya koyamadı" diye konuştu.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Mine Rana Kahramanoğlu, yeniden DEVA Partisi Nilüfer İlçe Başkanı seçildi.