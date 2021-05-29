Son dakika haber | Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı

Son dakika haber | Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba, oğul yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba, oğul yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ayağıbüyük köyünde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.K. ve oğlu E.K. ile O.K arasında köyde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. pompalı tüfek ile E.K. ve A.K. ateş ederek yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan E.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücuduna saçma isabet eden babanın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O.K. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 14 uyuşturucu taciri komandolar nezaretinde adliyeye sevk edildi
Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 14 uyuşturucu taciri komandolar nezaretinde adliyeye sevk edildi
İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı
İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Hülya Avşar Ebru Gündeş
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 15:31:49. #1.11#

title