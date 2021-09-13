Son dakika haber: Baba ve oğlunu kaçırıp fidye aldı, film gibi operasyonla yakalandı

İZMİR'de Suriye uyruklu Cemil K. (42) ile 10 yaşındaki oğlunu kaçırarak silah zoruyla fidye isteyip, 25 bin doları almalarına rağmen tehditlerini sürdüren 2 şüpheliden biri, polisin operasyonuyla yakalandı.

İddiaya göre I.A. ile S.Ç., Buca'da inşaat işçiliği yapan Suriye uyruklu Cemil K.'ye nisan ayında mesaj atıp Menderes ilçesinde bir inşaat işi olduğunu, çalışıp çalışmayacağını sordu. İşi kabul eden Cemil K., oğlu B.K. ile kendilerini almaya gelen otomobile bindi. Otomobili Menderes'teki ormana çeken I.A. ile S.Ç., B.K.'nin başına tabanca dayayıp Cemil K.'ye "Borcu ya ödersin ya da çocuğunu öldürürüz" diyerek tehdit ederek silah zoruyla 25 bin dolar fidye istedi. Korkan Cemil K. akrabalarını arayıp istenen 25 bin dolar fidyeyi verdi. Parayı alan I.A. ve S.Ç., baba-oğulu serbest bıraktı.

Cemil K.'nin avukatı Elif Akar da müvekkilinin ağabeyinin Iraklı iş adamlarıyla arasında bir husumet oluştuğunu belirterek "Müvekkilimin 10 yaşındaki çocuğunun başına silah dayayarak, 'Ağabeyinin borcu var, eğer bize 25 bin dolar getirmezsen çocuğunu öldüreceğiz' diyorlar. Müvekkilim, gasp büroya gidiyor ve polisle iş birliği yapıyor. Paranın teslim edilmesi sırasında polis ekipleri, bu kişileri suçüstü yakalıyor. Müvekkilimin parası henüz geri ödenmedi, çocuğunun da hala tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Çocuk hala kendilerini kaçıran renk ve modelde arabalar gördüğünde saklanma ihtiyacı duyuyor" diye konuştu.