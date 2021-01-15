Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda pompacıyı yaraladı
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Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda pompacıyı yaraladı

15.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:57
Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda pompacıyı yaraladı

BALIKESİR'de benzin istasyonunu soymak isteyen N.A., tabancayla pompacıyı vururken, baba E.A. makas sapladı.

BALIKESİR'de benzin istasyonunu soymak isteyen N.A., tabancayla pompacıyı vururken, baba E.A. makas sapladı. Diğer istasyon görevlisinin gelmesi üzerine kaçan baba-oğul, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerinin operasyonuyla yakalandı. E.A. ve N.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi .

Balıkesir' in Altıeylül ilçesi'nde geçtiğimiz Pazar  gecesi sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde, E.A.(48) ve oğlu N.A. (20) plakasız otomobille, benzin istasyonuna geldi. Arabanın deposunu doldurtan baba oğul, kredi kartı ile ödeme yapacaklarını söyleyerek, markete yöneldi.

Bu sırada N.A., ruhsatsız tabancayla pompacı M.K.'ye arkasından ateş etti. Sırtından yaralanan pompacı M.K arkasını dönüp   ikinci kez ateş etmeye hazırlanan  saldırgana  müdahale etti. Bu sırada  baba E.A. ise yanında bulunan makası, pompacı  M.K.'ye saplamaya başladı. Diğer bir pompacının müdahale etmesi üzerine  baba-oğul  otomobile binerek kaçtı. Durum benzin istasyonu çalışanları tarafından jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralanan pompacı M.K. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Benzin istasyonunda bulunan güvenlik kameralarının çalışmadığını belirleyen jandarma ekipleri durumu JASAT'a bildirdi. JASAT ekipleri yol güzergahı boyunca MOBESE'leri inceleyerek, otomobilin modeline ulaştı. Titiz bir araştırmanın ardından aracın E.A.'ya ait olduğunu belirleyen JASAT ekipleri, ikametlerini belirledikleri Balıkesir merkezdeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda soygun girişiminde bulunan makas ve tabanca ile birlikte değişik çapta şarjör ve mermiler ele geçirildi.

E.A. ve oğlu N.A. suçlarını itiraf ederken, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda pompacıyı yaraladı
Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda pompacıyı yaraladı
Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda pompacıyı yaraladı
Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda pompacıyı yaraladı
Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda pompacıyı yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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