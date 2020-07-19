Son dakika haber! Azez'de terör saldırısı: 5 ölü, 85 yaralı
Son dakika haberleri... Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil öldü, 85 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil öldü, 85 sivil yaralandı.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu köyünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Terör saldırısında 5 sivil öldü, 85 sivil yaralandı.
Patlamada çevrede hasar meydana gelirken, yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi.
Güvenlik kaynakları, terörden arındırılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.
Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
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Kaynak: AA