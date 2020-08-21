Son dakika haber... Azeri suç örgütü lideri İstanbul'da toprağa verildi Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da öldürülen suç örgütü elebaşı Nadir Salifov için Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

ANTALYA'da öldürülen suç örgütü elebaşı Nadir Salifov için Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, birlikte yemek yediği kişi tarafından vurulan Nadir Salifov, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Salifov'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Hayatını kaybeden Salifov için Büyükçekmece'de bulunan Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'dan çelenkler yollanırken yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Salifov'un cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Gül Vadi Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA