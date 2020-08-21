Son dakika haber... Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u öldüren zanlılar adliyede
Son dakika gündem haberi... Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı ile yakalandığında otomobilde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.
21.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:22
Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı ile yakalandığında otomobilde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesine getirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA