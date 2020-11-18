Azeri modele darp kamerada

İSTANBUL'da yaşayan Azeri model V.N. Filistinli sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Özden ATİK/ İstanbul DHA - İSTANBUL'da yaşayan Azeri model V.N. Filistinli sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Suç duyurusunda bulunan Azeri model o anlara ilişkin de güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sundu.

İstanbul'a eğitim amaçlı gelen Azerbaycanlı model V.N (33), iddiaya göre 41 yaşındaki Filistinli iş insanı sevgilisi Muhammed K. tarafından darp edildi. Kendisini bekar olarak tanıtan Muhammed K. ile birliktelik yaşayan V.N, geçtiğimiz yıl hamile kaldı ve durumu sevgilisine haber verdi. Bunun üzerine Muhammed K., V.N'ye Dubai'de evli ve 4 çocuk babası olduğunu söyledi. V.N.'nin duydukları karşısında ilişkisini bitirmek istemesi üzerine Muhammed K. genç modele sözlü ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. İddiaya göre, Muhammed K., çocuğunu doğurmak isteyen modeli öldüresiye darp etti ve tehditler savurdu. Bir süre sonra değiştiğini söyleyerek doğum yapan V.N.'nin yanına giden Muhammed K. evde tekrar darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan genç kadının acımazsızca yumruklandığı anlar evde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muhammed K.'nın Azerbaycanlı modeli köşeye sıkıştırarak dövdüğü görülüyor.

"4 AYLIK BİR ÇOCUK KUCAĞINDAYKEN BU ŞİDDETİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Model V.N. suç duyurusunda bulunurken görüntüleri de delil olarak sundu. V.N'nin avukatı Güzide Şeniz Pakkan, "Müvekkil bana geldiği zaman elindeki görüntülerle ve şahsın tehdit ettiği whatsapp konuşmaları olsun, darptan sonraki resimler gerçekten kan dondurucuydu. Ben bir avukat olarak değil, bir kadın olarak da gerçekten çok etkilendim. Sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreç devam ediyor. Şahsın cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Pakkan, "Bir kum torbası edasıyla bir boksör gibi ve 4 aylık bir çocuk kucağındayken bu şiddeti gerçekleştiriyor. Müvekkilim bayılıyor ve bu şiddete devam ediyor. Bu görüntüler son şiddet görüntüleri. Daha öncesinde de çok fazla müvekkilimize karşı gerçekleştirmiş, hatta hamileyken defalarca darp ediliyor. Yalnız şahıstan korktuğu için nüfuzlu ve ekonomik anlamda güçlü bir insan olduğunu bildiği için hiçbir şekilde şikayetçi olamıyor. Sonrasında çocuğunu kaybedecek, çocuğunu senden alacağım ve onu bir başkasına vereceğim, asla yüzünü göremeyeceksin şeklide gittiği için ve bir anne olduğu için bana geldi ve bizde hukuki süreci başlattık" diye konuştu.

Müvekkilinin yüksek lisans eğitimi için geldiğini, bu sırada Mohammed K. ile tanıştığını belirten Pakkan, "Şahıs evli olmadığını müvekkilime söylüyor. Beraberlikleri başlıyor. Sonrasında hamile kalıp müvekkilim evlenmek istediğini söylediğinde, kendisinin evli olduğunu öğreniyor. 4 çocuğu var, zannediyorum Dubai'de yaşıyor. Çocuğu aldırmasını istiyor. Şiddet bu süreçten sonra başlıyor. ve hamileyken devam ediyor. Çocuk 4 aylıkken çok büyük bir şiddete maruz kalıyor" dedi. Müvekkilinin büyük şiddetlere maruz kaldığını, Türkiye'de yalnız yaşadığı ve tehditlerden korktuğu için daha önce şikayetçi olamadığını anlatan avukat Pakkan, "Bebeğini alıp Suriyelilere vereceğini, bu bebek zaten benden değildir diyerek müvekkilimi tehdit etmiştir. Darbın herhangi bir dini, dili, ırkı olmadığını gördük. Bu bence sadece Türkiye'yi değil, dünyayı ilgilendiren bir yara. Mağdurun her zaman gerekli makamlarca korunması gerekir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı