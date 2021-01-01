Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi

01.01.2021 01:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:03

Bakü'de ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar Vatandaşların marş söylemesi Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi Azerbaycan'da halk, 2021 yılına girerken, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtaran şehitlerini unutmadı.

Bakü'de ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar

Vatandaşların marş söylemesi Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi

Azerbaycan'da halk, 2021 yılına girerken, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtaran şehitlerini unutmadı.

Azerbaycanlılar, 2020 yılının son dakikalarında, başta Bakü'de olmak üzere tüm illerdeki şehitliklerde toplanmaya başladı.

Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, yeni yıla 2. Dağlık Karabağ savaşında şehit olan askerleri anarak girdi.

Şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi, şehitlerin mezarları başında saygı duruşunda bulundu, mili marşı okudu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan vatandaşlar, "Şehit anası başını dik tut" sloganıyla şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren, 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ savaşında 2823 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.

Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi
Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi
Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi
Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Öznur Çalık Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Eser Yenenler Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Vitor Hugo Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:03:05. #1.14#
title