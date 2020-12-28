Azerbaycanlı milli sporcu Abdullayev, Dağlık Karabağ'da desteğini esirgemeyen Türkiye'ye minnettar
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Azerbaycanlı milli sporcu Abdullayev, Dağlık Karabağ'da desteğini esirgemeyen Türkiye'ye minnettar

28.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:49

Karma dövüş sanatlarında dünya şampiyonlukları bulunan Azerbaycan asıllı milli sporcu Khayal Abdullayev, Dağlık Karabağ'daki savaş sürecinde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayarak, "Allah Türk kardeşlerimizden razı olsun.

Karma dövüş sanatlarında dünya şampiyonlukları bulunan Azerbaycan asıllı milli sporcu Khayal Abdullayev, Dağlık Karabağ'daki savaş sürecinde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayarak, "Allah Türk kardeşlerimizden razı olsun. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu, desteğini esirgemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Azerbaycan'da çocuk esirgeme kurumunda 7 yaşında karma dövüş sanatlarına başlayan Abdullayev (31), kick boks ve karma dövüş sanatları (MMA) kategorisinde birçok uluslararası turnuvaya katılarak 5 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim alan ve sahip olduğu spor salonunda sporcu da yetiştiren Abdullayev'in 8 Türkiye derecesi de bulunuyor.

Nisan ayında düzenlenecek dünya şampiyonluğu unvan maçında MMA'da İtalyan rakibiyle yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren milli sporcu, Dağlık Karabağ'da zafer sürecinde sağlanan destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Khayal Abdullayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Aynı kandanız, önemli olan ay-yıldızdır. Dünyada ay-yıldızı tanıtıyorum, ölene kadar tanıtmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Eylül ayında yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayına ertelenen dünya şampiyonluğu unvan maçına hazırlandığını belirten Abdullayev, her şeyi vatan ve bayrak için yaptığını, yapmaya da devam edeceğini anlattı.

"Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu"

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı zafer kazandığını dile getiren milli sporcu Abdullayev, şunları kaydetti:

"Allah Türk kardeşlerimizden razı olsun. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu, desteğini esirgemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ederim. Her zaman yanımızda oldular. Elhamdülillah kazandık, kardeşlerimiz sağ olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Onlar bize haklarını helal etsin."

Abdullayev, Türkiye ile Azerbaycan'ın her zaman birlikte olması gerektiğini vurgulayarak, "Aynı kanız, aynı canız. Bir ananın iki evladıyız. Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Karabağ zaferi bizimdir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı milli sporcu Abdullayev, Dağlık Karabağ'da desteğini esirgemeyen Türkiye'ye minnettar
Azerbaycanlı milli sporcu Abdullayev, Dağlık Karabağ'da desteğini esirgemeyen Türkiye'ye minnettar
Azerbaycanlı milli sporcu Abdullayev, Dağlık Karabağ'da desteğini esirgemeyen Türkiye'ye minnettar
Azerbaycanlı milli sporcu Abdullayev, Dağlık Karabağ'da desteğini esirgemeyen Türkiye'ye minnettar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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