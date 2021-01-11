Son dakika haber: Azerbaycan ve Ermenistan istihbarat başkanları Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü
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Son dakika haber: Azerbaycan ve Ermenistan istihbarat başkanları Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü

11.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:06
Son dakika haber: Azerbaycan ve Ermenistan istihbarat başkanları Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Direktörü Armen Abazyan son haftada 2 kez bir araya gelerek iki ülke sınırı ile Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Direktörü Armen Abazyan son haftada 2 kez bir araya gelerek iki ülke sınırı ile Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Nağıyev ve Abazyan'ın önce 8 Ocak'ta Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki tarafsız bölgede, 10 Ocak'ta ise Ermenistan'ın Sünik vilayetine yakın sınır bölgesinde bir araya geldikleri bildirildi.

Son görüşmede, iki ülke sınır hizmetleri komutanlarının da hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde iki ülke sınırında yaşanan olayların birlikte araştırılması, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerin güvenliği, çatışma bölgelerinde gömülen cesetlerin yerlerinin belirlenmesi ve esir değişimi gibi konuların müzakere edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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