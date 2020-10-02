Son dakika haber: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan uyarılara rağmen yerleşim yerlerini hedef alıyor
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Son dakika haber: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan uyarılara rağmen yerleşim yerlerini hedef alıyor

02.10.2020 09:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:18
Son dakika haber: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan uyarılara rağmen yerleşim yerlerini hedef alıyor

Son dakika haber... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın yerleşim yerlerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın yerleşim yerlerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerleşim yerlerine ateş edilmemesi konusunda defalarca yapılan uyarılara rağmen Ermenistan'ın, Ağdam şehrindeki Hındıristan, Alibeyli, Ahmedagali ve Safarli köylerini yoğun topçu ateşi altına aldığını açıkladı. Bakanlık, siviller arasında ölü ve yaralıların olduğunu duyururken, Ermenistan'ın Gorus bölgesinden Azerbaycan topraklarına roket fırlatma ihtimali olduğunu, Azerbaycan'ın gerekli önlemleri alacağını kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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