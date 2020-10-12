Son dakika haber! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni taburları cephelerden kaçıyor
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Son dakika haber! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni taburları cephelerden kaçıyor

12.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:51
Son dakika haber! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni taburları cephelerden kaçıyor

Son dakika dünya haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin 9'uncu alayı topçu birliğinin Hadrut yerleşim yönünden geri çekildiği ve alaya bağlı 5'inci taburun personelinin askeri teçhizatları savaş alanında bırakıp kaçtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin 9'uncu alayı topçu birliğinin Hadrut yerleşim yönünden geri çekildiği ve alaya bağlı 5'inci taburun personelinin askeri teçhizatları savaş alanında bırakıp kaçtığını duyurdu.

 Ermenistan, ateşkese rağmen Azerbaycan halkını hedef almaya devam ediyor. Ermeni ordusunca 27 Eylül'den bu yana düzenlenen saldırılarda çoluk çocuk, kadın, yaşlı 41 Azerbaycan vatandaşı şehit olurken, 205 kişi de yaralandı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin 9'uncu alayı topçu birliğinin Hadrut yerleşim yönünden geri çekildiği ve alaya bağlı 5'inci taburun personelinin askeri teçhizatları savaş alanında bırakıp kaçtığını duyurdu.

ERMENİ TABURLARI CEPHEYİ TERKEDİYOR

Cephenin farklı yönlerinde çok sayıda Ermenistan güçlerine ait askeri unsurun imha edildiği ifade edilen açıklamada, operasyonlar sırasında Ermenistan güçlerinin 9'uncu alayı topçu şefinin kendisine bağlı bir birlikle Hadrut yerleşim yönünden geri çekildiği ve alayın 5'inci taburunun personelinin de askeri teçhizatları savaş alanında bırakıp kaçtığı belirtildi. Ayrıca, 522'nci alayın personelinin de zırhlı araçları bırakarak geri çekildiği ifade edildi. Kızıl Çarşı yönünde topçu ateşi sonucu 1'inci alayın kalıcı yerinde bir yer altı sığınağı ve geri çekilen Ermenistan güçlerinin 2 aracının imha edildiği aktarıldı. Ayrıca, 246'ncı alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan'ın da hayatını kaybedenler arasında olduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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