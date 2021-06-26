Son dakika haber: Azerbaycan Savunma Bakanı: "Ordumuzun savaş kabiliyetinin artırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü çok büyük"
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Son dakika haber: Azerbaycan Savunma Bakanı: "Ordumuzun savaş kabiliyetinin artırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü çok büyük"

Son dakika haber: Azerbaycan Savunma Bakanı: 'Ordumuzun savaş kabiliyetinin artırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü çok büyük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusundaki askerlerin Türkiye'de aldığı eğitimler soncunda savaş kabiliyetinin arttığını ve bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünün büyük olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusundaki askerlerin Türkiye'de aldığı eğitimler soncunda savaş kabiliyetinin arttığını ve bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünün büyük olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Bakan Hasanov, birçok Azerbaycanlı subayın Türk askeri okullarında eğitim gördüğünü belirterek, "Bizim eğitim merkezlerimizde eğitim verdiler. Bütün bunların sonucunda Azerbaycan ordusunun askerleri ve subayları savaşta yüksek profesyonellik ve cesaret sergilediler. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biri. Onlarla birlikte ortak eğitimler yapmak bizim için büyük bir şanstı. Onlarla dilimiz, dinimiz ve soyumuz aynı. NATO'nun en güçlü ordularından biri" diyerek Türk ordusuna övgüden bulundu. Hasanov, "Onların tecrübelerinden yararlanıyoruz. Ordumuzun savaş kabiliyetinin artırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü çok büyüktür" şeklinde konuştu. Tüm dünyanın, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyonları incelediğini vurgulayan Hasanov, "Bu konuda çok sayıda başvuru aldık. Ama tabi ki gizli konular haricinde tecrübemizi yakın dostlarımızla paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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