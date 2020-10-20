Son dakika haber... Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
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Son dakika haber... Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı

20.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:46
Son dakika haber... Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı

Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Hocavend'in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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