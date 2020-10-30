Son dakika haber | Azerbaycan ordusu 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
30.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:21
Son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı, Zengilan'ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı'nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay