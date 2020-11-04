Son dakika haber... Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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Son dakika haber... Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

04.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:06
Son dakika haber... Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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