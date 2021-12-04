Son dakika haber: Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında gözaltındaki 10 askeri Ermenistan'a teslim etti - Haberler
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Son dakika haber: Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında gözaltındaki 10 askeri Ermenistan'a teslim etti

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında gözaltındaki 10 askeri Ermenistan'a teslim etti

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, ülkede gözaltında bulunan 10 Ermeni askerin, Ermenistan'a teslim edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, ülkede gözaltında bulunan 10 Ermeni askerin, Ermenistan'a teslim edildiğini duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, teslim edilenlerin 16 Kasım'da iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucu Ermenistan'ın da işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının mayın haritalarını verdiği bildirildi.

Ermenistan daha önce de Azerbaycan'da gözaltında bulunan Ermenistan uyruklu 30 kişiye karşılık bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin, Ağdam'da döşediği 97 bin mayının haritalarını Azerbaycan'a teslim etmişti.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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