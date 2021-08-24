Son dakika haber... Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını söndürüldü
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Son dakika haber... Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını söndürüldü

Son dakika haber... Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide çıkan orman yangını 2 günün ardından söndürüldü.

Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide çıkan orman yangını 2 günün ardından söndürüldü. Yangında 15 hektarlık arazi zarar gördü.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide çıkan orman yangınının, aralıksız devam eden müdahalelerin ardından tam olarak söndürüldüğü belirtildi. Bakanlık, dağlık arazide çıkan yangında ise 15 hektarlık alandaki kuru ot, çalı, ağaç ve ağaç köklerinin yandığını duyurdu.

Öte yandan Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, 1 helikopterin söndürme çalışmalarında destek verdiği aktarılarak, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiği bildirilmişti. Hız kesmeden devam eden çalışmaların sonucunda ise dün yangının, kontrol altına alındığı ifade edilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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