Son dakika haber... Azerbaycan, 8 Ermeni askeri iade etti
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika habere göre Azerbaycan, 8 Ermeni askeri daha ülkesine iade etti.
Azerbaycan, 8 Ermeni askeri daha ülkesine iade etti.
Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, bugün 8 Ermeni askerinin iade edildiğini duyurdu.
Komiteden yapılan açıklamada, iade edilen 8 Ermeni askerlerinin bir kısmının 16 Kasım 2021'de Kelbecer sınırında provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. - BAKÜ
İhlas Haber Ajansı - Politika