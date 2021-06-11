Son dakika haber... Azerbaycan: "Ermenistan askerleri Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı"

Gelen son dakika haberine göre Ermenistan askerlerinin sınırda ateşkes ihlali yaparak Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin sınırda ateşkes ihlali yaparak Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Vardenis bölgesindeki Yukarı Sorca köyünde bulunan Ermeni askerlerinin yerel saatle 13.45'ten itibaren Azerbaycan sınırındaki Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı duyuruldu. Ermeni askerlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Durumun stabil ve bölgenin Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı