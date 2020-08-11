Son dakika haber... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Son dakika haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasının önündeki engelin Ermenistan olduğunu belirterek, "Bu sorun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırların dokunulmazlığı ilkesine göre çözülmelidir.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasının önündeki engelin Ermenistan olduğunu belirterek, "Bu sorun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırların dokunulmazlığı ilkesine göre çözülmelidir." dedi.

Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülke ilişkilerinin Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözü ile Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet." felsefesi çerçevesinde kurulduğunu anlatan Bayramov, ikili ilişkilerin her alanda geliştiğini söyledi.

Bayramov, Türkiye'yle ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleşmesinin Azerbaycan dış politikasının ana hedeflerinden olduğuna dikkati çekerek, "İki ülke arasında bölgesel gelişme, kalkınma ve barışa hizmet edecek çok sayıda enerji ve ulaştırma projeleri görüşüldü." ifadesini kullandı.

Güney Gaz Koridoru ile Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projelerinin de ikili görüşmede ele alındığını aktaran Bayramov, "Bu projelerin ülkelerimizin bölgesel gücü ile uluslararası alandaki gücünü artırması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgede kalıcı barışın önündeki engel, Ermenistan'dır"

Bayramov, iki ülkenin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ile diğer bölgesel ve küresel konularda birbirlerine destek verdiğini ve iş birliği içinde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın uluslararası hukuka dayanan tutumunu kararlılıkla destekliyor. Bu desteğe en son 12 Temmuz'da Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz yönünde Ermeni ordusunun askeri provokasyon gerçekleştirdiğinde tanık olduk." diye konuştu.

Tovuz saldırısı sonrasında ülkesine destek verdiği için Türk halkı ve hükümetine teşekkürlerini ileten Bayramov, şöyle devam etti:

"Bölgede kalıcı barışın tesis edilmesine başlıca engel, Ermenistan'ın saldırgan siyasetidir. Uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararlarına göre, bu çatışmanın çözüm yolları bellidir. Azerbaycan'ın bu konudaki tutumu, kesin ve değişmezdir. Bu sorun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırların dokunulmazlığı ilkesine göre çözülmelidir."

Bayramov, Azerbaycan halkı ve devletinin de her konuda Türkiye'yi desteklediğine işaret ederek, "Azerbaycan halkı ve devleti, Türk halkı ve devletinin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir ve geleceğimizi bu zemin üzerine kuruyoruz." dedi.

"Amacımız ülkelerimizin uluslararası alanda nüfuzunu artırmaktır"

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Bayramov, iki ülke arasında 241 alanda iş birliği anlaşması imzalandığını, 29 alanda da yakın zamanda anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Bayramov, Türkiye'de 2 bine yakın Azerbaycan merkezli şirket bulunduğunu, bu şirketlerin Türkiye'de 18,1 milyar dolarlık yatırım yaptığını anlatarak, "Azerbaycan'da da 4 bin Türk firması faaliyet gösteriyor ve onlar da Azerbaycan'a 12,6 milyar dolarlık katkıda bulundu." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında yürütülen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve TANAP gibi projelerin de etkisiyle 2023'te ikili ticarette 15 milyar dolar hedefinin aşılacağının altını çizen Bayramov, "Tüm alanlarda kurulan ilişkilerin asıl hedefi; bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamak, ülkelerimizin uluslararası alanda nüfuzunu artırmak ve mevkisini güçlendirmektir." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA